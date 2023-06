Dag van de Bouw Prinses Margriettunnel - 'Het liefst wil je even in de tunnel zelf kijken'

Tijdens de Dag van de Bouw vandaag werd opnieuw groots uitgepakt, maar dan voor het publiek. Speciale parkeerterreinen voor auto en fiets waren ingericht in Uitwellingerga, overal aankondigingsborden en verkeersregelaars moesten er voor zorgen dat alles ordelijk verliep. Van een massale toeloop was geen sprake, al liep het de hele dag qua belangstelling wel redelijk door. Op de bouwplaats waren tenten ingericht en was informatiemateriaal te vinden. Medewerkers van RWS waren aanwezig om uitleg te geven over de complexiteit van het tunnelprobleem.

In de tunnel zelf was het publiek niet welkom. Logisch ook vanwege de veiligheidsrisico's, maar de plek des onheils, daar zou je het liefst op zo'n dag toch eventjes willen kijken. Om te voelen wat zich in de tunnel afspeelt of heeft afgespeeld. Als oplossing was een tribune bedacht, waar de bezoekers in de tunnelbak mochten kijken naar het voorbij komende verkeer en waar verder geen werkzaamheden werden verricht

In Top en Twel werd er dan ook met enige scepsis naar het RWS-festijn gekeken. 'Poppenkast' hoorde je zo nu en dan mompelen. In het tweelingdorp hopen ze gewoon dat eigen woning en gebouwen een beetje heel blijven tijdens het herstel. De dorpen zitten namelijk ook nog opgezadeld met toekomstige gaswinning.