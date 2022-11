Dag te laat…

SNEEK- Nog geen dag stond haar nieuwe auto voor de deur van een bewoonster aan de Julianatraat toen gistermorgen een vrachtautochauffeur de bocht even niet al te veilig nam. Gevolg de hele zijkant van de gloednieuwe mobiel in de kreukels! De trucker reed na de aanrijding vrolijk door, maar geluk bij een ongeluk, alles stond keurig op beeld van een van de beveiligingscamera’s in de buurt.