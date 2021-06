D66 Súdwest-Fryslân kiest Mirjam Bakker als lijsttrekker

Bakker reageert verheugd op de verkiezing: “Ik ben blij met de steun en het vertrouwen van de leden. Met energie, optimisme en veel inzet zal ik deze rol als lijstrekker weer gaan vervullen. Het is mooi wonen in Súdwest-Fryslân, maar het kan nog beter en ambitieuzer. Súdwest-Fryslân is niet zomaar een gemeente. Dat moeten we goed beseffen. Een uitdaging die wij zien is om in de grootste gemeente van Nederland alle inwoners een duidelijke en democratische stem te geven, met een goede balans tussen stad en platteland. Ook op cultureel en sportief vlak willen we hoog inzetten. Corona heeft namelijk opnieuw bevestigd dat sport en cultuur verbindt en bijdraagt aan fysieke en emotionele gezondheid. Met stip op één in onze agenda staat kansengelijkheid: wij staan voor een gemeente waar iedere inwoner het beste uit zijn of haar leven kan halen. Toekomstgericht en met oog voor iedereen.”

Na de zomervakantie start de kandidaatstelling voor de overige D66-ers die de gemeenteraad willen versterken. Uiteindelijk bepalen de leden van D66 Súdwest-Fryslân eind november de volgorde van de kandidatenlijst.