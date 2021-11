D66 gemeente Súdwest-Fryslân presenteert kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

“Vol trots presenteren wij onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022! Een enthousiast team met ervaring én met nieuwe gezichten. Naast de al eerder verkozen wethouder Mirjam Bakker als lijsttrekker vinden we op plek 2 de huidige fractievoorzitter Marieke Vellinga uit Boazum terug. D66 SWF is blij dat zij haar ervaring nog vier jaar wil blijven inzetten voor onze mooie gemeente.

Op plek drie staat horecaondernemer Luuk Adema uit Sneek. Hij wil zich de komende jaren inzetten voor de ondernemers in Súdwest- Fryslân. Mare de Vries uit Bolsward, specialist in allerlei soorten communicatie, staat op plek vier. Zij wil de komende vier jaar een vertaler zijn tussen inwoners en het beleid van de gemeente.

Bouke van der Meulen uit Sneek maakt de top vijf compleet en brengt veel kennis en ervaring mee over gemeentelijke fusies en samenwerkingen. Op plek zes staat Ludwin Hiemstra uit Offingawier. Deze muzikale oud-schooldirecteur weet hoe de hazen lopen in het onderwijs en in het verenigingsleven van Súdwest-Fryslân.

Lijstrekker Mirjam Bakker is blij met de kandidaten lijst. “Onze kandidaten zijn een goede afspiegeling van de samenleving in SWF. Het is een mooie mix van ervaring en nieuwe ideeën en met een goede verhouding in man-vrouw. Ik heb er enorm veel zin in om met deze ploeg de verkiezingen in te gaan en de kiezer ervan te overtuigen dat het D66 geluid keihard nodig is in onze gemeente.”

De volledige lijst:

1 Mirjam Bakker

2 Marieke Vellinga-Beemsterboer

3 Luuk Adema

4 Mare de Vries

5 Bouke van der Meulen

6 Ludwin Hiemstra

7 Lineke Verkooijen

8 Edgar Vernooy

9 Jacob Hansma

10 Jaap Baalbergen

11 Trijntje Tolsma-Feenstra

12 Ben Holtrop

13 Bauke van Dijk

14 Monique Hendriksen

15 Henk Doevendans