D66 Fractie stelt vragen aan het College over de 'bijzondere energietoeslag' en het gebruik van recreatieve woningen

Zo heeft D66 Sûdwest Fryslan vervolgvragen gesteld over wat de partij benoemd de ‘bijzondere’ energietoeslag. Deze geldt nog steeds niet voor studenten terwijl de rechtbank Gelderland uitgesproken heeft dat er geen specifieke doelgroep mag worden uitgesloten. Raadslid Luuk Adema zegt het volgende; ‘het is natuurlijk ontzettend apart dat wij bepaalde groepen of individuen uitsluiten, er wordt niet gekeken naar elke situatie op zichzelf, maar gelijk een hele doelgroep aan de kant geveegd.’ D66 is dan ook erg benieuwd naar wat het college hiermee wil gaan doen. De fractie gaat ervan uit dat het college zich specifieker inzet voor alle meldingen die komen in deze bijzondere energie crisis. Zowel voor de lage- en ook de middeninkomens als ook studenten.

Ook heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van recreatieve woningen. De partij is van mening dat in steeds meer historische kernen binnen onze gemeente bestaande woningen verbouwd worden naar recreatieve woningen. Fractievoorzitter Marieke Vellinga vindt dit niet passend in een tijd waarin steeds meer burgers uit de gemeente geen woning kunnen vinden. De partij vraagt aan het college of er wel genoeg inzicht is in wat er in deze gemeente allemaal gebeurd op recreatief gebied.