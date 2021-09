D-Jobs: “Onze kracht zit hem in ons hechte én sterke team”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met D-Jobs.

“Het aanbod van vacatures is groot bij ons. Onze kracht zit hem dan ook in ons hechte én sterke team. Bij D-jobs vinden wij persoonlijk contact belangrijk en met ons grote netwerk kunnen wij jou helpen aan de juiste baan. Ook ben je bij D-jobs aan het juiste adres voor personele vraagstukken. Onze dienstverlening is gericht op het MKB in alle branches en sectoren. Wij werken met korte lijnen en je hebt een vast contactpersoon waarbij je terecht kunt met al je vragen.



D-jobs denkt met je mee en wij nemen de zoektocht naar personeel graag van je over. Wij begrijpen namelijk dat een goede match vaak meer is dan een aansluitend profiel! Wij luisteren naar de wensen van onze opdrachtgevers en flexkrachten en passen onze werving- en selectieprocedures daarop aan.”

Oppenhuizerweg 58, Sneek | https://www.d-jobs.nl/