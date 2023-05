CVVO en Waterpoort Boys tekenen de vrede met 0-0

LEMMER- Gisteravond werd het restant van het duel tussen CVVO en Waterpoort Boys uitgespeeld. In dat deel kwamen beide ploegen niet tot scoren en aangezien dit in de eerder op zaterdag 11 maart jl. al afgewerkte minuten ook geen van beide was gelukt, werd bij wijze van spreken - en dat past wel in deze dagen - de vrede met nul-nul getekend.

11 maart

Op 11 maart was het gemankeerde Waterpoort Boys niet minder dan de thuisclub. De Snekers kregen toen via Lars van Dijk, Fabian Vermaning en Jesper Knoop mogelijkheden om de score te openen. De ploeg van trainer Ton Haarman zorgde daarna alleen met een lage voorzet en een bal bij de tweede paal voor dreiging, terwijl zowel Lars van Dijk als Jesper Knoop voor rust beide net een teenlengte tekort kwamen om een voorzet te verzilveren, iets wat Knoop kort na rust na een combinatie tussen Romano Pasveer en Robert Minks nog een keer overkwam.

​

​Niet lang daarna moest Vermaning na een stevige charge met een blessure naar de kant en de verdediger mocht als gewisselde speler in het restant dan ook niet meer meedoen.

Het restant

Daarnaast kon trainer Sido Postma ook geen beroep doen op Stefan Kroon, Romano Pasveer en Andy de Vries. Met o.a. Joey de Jong en Tom de Wit als vervangers werd de wedstrijd voor veel toeschouwers ter hoogte van de middenlijn met een scheidsrechtersbal hervat en na die hervatting had Waterpoort Boys het meeste balbezit, terwijl CVVO vooral vanuit de omschakeling de aanval probeerde te zoeken.



Door de keuring

Het eerste wapenfeit kwam op naam van de bezoekers, toen Jesper Knoop na een combinatie tussen Orlando Pasveer en Robert Minks met een schot van buiten de zestien de kwaliteiten van CVVO-keeper Merlijn van Dijk testte. Die slaagde voor die test en ook de Sneker defensie met Dylano van Dijk, Joey de Jong en Tom de Wit die alle drie prima speelden, kwam bij een aantal vrije trappen en corners glansrijk door de keuring.



Hoofdrol

Daarna leek Robert Minks ploeggenoot Brian Visser een vrije doortocht te verschaffen. De Van Dijk van CVVO was echter net even eerder bij de. bal en diezelfde Van Dijk pareerde niet veel later een schot van Jesper Knoop, die de bal na een door Orlando Pasveer en Robert Minks opgezette - en overigens zeer fraaie - aanval meekreeg. Nadat vervolgens de rebound van Lars van Dijk werd gesmoord, vervulde de sluitpost bij een tegendraadse kopbal van Marcel van der Meulen met een ferme krachtsinspanning nog een keer een hoofdrol.



Buitenkant paal

Ook Stefan Rijpkema zou bij een aanval over de linkerkant waarbij een als voorzet bedoelde bal richting zijn heiligdom draaide, een hoofdrol vervullen. De goalie verwerkte die lastige bal namelijk tot hoekschop en zag even later, dat een vrije trap in tweede instantie een schot op doel opleverde. Het venijn zat bij die herkansing echter niet in de staart. Dat leek bij een volgende "free kick” die achter de verdediging werd neergelegd, daarentegen volop aanwezig. Leek, want tot opluchting van Rijpkema en de zijnen belandde de kopbal van de vrijstaande Nick Buitenga op de buitenkant van de paal.



Het was het gevaarlijkste moment voor de goal van de Snekers die vervolgens zelf middels een schot van Orlando Pasveer nog één keer voor gevaar wisten te zorgen. De inzet van de jonge middenvelder verdween net over, waarna de vrede zoals hiervoor al werd vermeld, met 0-0 werd getekend.

Geseponeerd

De ontmoetingen tussen beide ploegen zorgden eerder dit seizoen voor veel ophef. In Sneek ontspoorde het duel toen een toeschouwer uit de Lemmer aan een aanhanger van Waterpoort Boys een klap uitdeelde en bij de return bleek de grens bereikt, toen er ondanks waarschuwingen door een Sneker toch nog een vuurpijl werd afgevuurd. Daarvoor was er ook al het nodige vuurwerk de lucht ingegaan, was de doelman van CVVO met sneeuwballen bestookt en was er kortstondig gevochten. Niettemin besloot de aanklager “de zaak” te seponeren omdat geen van beide clubs volgens hem/haar blaam trof.

C.V.V.O. - Waterpoort Boys 0-0

Scheidsrechter: R.M. Berends

Gele kaart: Jari Schep (CVVO), Orlando Pasveer, Lars van Dijk (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Tom de Wit, Tim van der Werf, Joey de Jong, Orlando Pasveer, Jesper Knoop, Robert Minks, Brian Visser, Marcel van der Meulen en Lars van Dijk