CVVO en Waterpoort Boys halen het einde niet

Rellen

Voordat die grens bereikt werd, waren er ook al de nodige knallers afgestoken, was de keeper van CVVO met sneeuwballen bekogeld en had er een vechtpartij plaats gevonden. Bij die handtastelijkheden ging het volgens ingewijden echter niet om supporters van CVVO en Waterpoort Boys, maar om zeer jeugdige “capuchonnetjes" van Cambuur en SC Heerenveen, waaronder - en zij werden wel herkend - een paar jongens uit Sneek die bij Sneek Wit Zwart in de o.19 spelen. Zij kwamen duidelijk om te rellen, al was het maar een paar tellen echt hectisch.



Niet minder

Gevoetbald werd er ook nog en daarbij bleek het zwaar “gehandicapte” Waterpoort Boys waarbij zelfs een inmiddels 15-jarige speler van de Jo14 op de bank zat, niet minder dan de voltallige Lemsters die over enige tijd met vv Lemmer samengaan. Het eerste gevaar kwam van de gasten uit Sneek toen Orlando Pasveer na een hoekschop van Brian Visser de afgevallen bal meegaf aan Lars van Dijk. De inzet van de rechtsbuiten werd geblokt, waarna Fabian Vermaning de bal in de rebound overschoot. Vervolgens zorgde Jesper Knoop op aangeven van Robert Minks voor het volgende gevaar, doch bij de inzet vanuit de draai ontbrak de vereiste kracht en die was ook bij de volgende doelpoging van Knoop de ontbrekende factor.



Thuisclub

De thuisclub had middels een harde en strakke voorzet vanaf de rechterkant voor het eerst zijn tanden laten zien. Dylano van Dijk zorgde echter voor opruiming en opluchting en zag niet veel later dat Lourens Visser de bal na een voorzet van dezelfde kant bij de tweede paal miste, waarna doelman Stefan Rijpkema bij een indraaiende vrije trap opnieuw als heerser van de zestien de boeken inging.



Einde wedstrijd

​Het laatste gevaar in de eerste helft kwam van de zijde van Waterpoort Boys, maar achtereenvolgens Lars van Dijk en Jesper Knoop kwamen bij een strakke voorzet van Robert Minks een teenlengte tekort en dat was vroeg in de tweede helft na een combinatie tussen Romano Pasveer en Robert Minks ook het geval bij Knoop. In die fase acteerden de Snekers sterk, totdat Jari Schep met gestrekt been vol de knie van Fabian Vermaning raakte. Die overtreding waarvoor arbiter Luinenbrug slechts geel gaf - zijn enige foutieve beslissing - betekende einde wedstrijd voor de jonge verdediger en even later betekende de hiervoor al genoemde wanordelijkheden helemaal einde wedstrijd. Wordt vervolgd.

C.V.V.O. - Waterpoort Boys ..-.. (0-0)

Doelpunten:

Scheidsrechter: X. Luinenburg

Gele kaart: Jari Schep (CVVO), Orlando Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Tim van der Werf, Fabian Vermaning (48. Marvin de Boer), Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Joey de Jong, Robert Minks, Brian Visser, Jesper Knoop en Lars van Dijk