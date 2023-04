CvdK Arno Brok tijdens heropening Martinikerk: In brûsplak foar de stêd!

Persoonlijke binding

CvdK Arno Brok, die zich als oud-burgemeester nog altijd ‘tige ferbûn fielt’ met Sneek gaf naast de nodige complimenten ‘foar elkenien dy’t meiwurke hat oan de ferbouwing fan dit monumint’ ook zijn persoonlijke binding met de kerk. “De tsjerke is foar my in plak dêr’t ik yn de hjoeddeistige hektyse dagen fan myn wurk rêst en krêft fyn. It is foar my in plak foar besinning, stilte en mystyk.”

Verder noemde Brok de gerestaureerde kerk ‘in iepen tsjerke yn it hert fan Snits, mei hert foar de minksen, in brûsplak foar de stêd.’

Burgemeester Jannewietske de Vries

Ook burgemeester Jannewietske de Vries sprak over de waarde van de kerk: “It is in moetingsplak, in plak fan rêst, in plak fan leauwen, fan hoop, fan ynspiraasje. Net allinnich op snein, mar alle dagen fan de wike.”

De burgemeester begreep ook heel goed dat het sluiten van de Zuider- en de Oosterkerk, eerder dit jaar, gevoelig ligt. “In fertroud hûs litte je net samar even achter.”

Ocke

Uiteraard was er tijdens de opening veel aandacht voor muziek, organist Bob van der Linde speelde o.a. het prachtige Camille Saint Saen, de zwaan uit het carnaval der dieren. Voorzitter van de kerkenraad Elly Eelkema zag in haar verbeelding de zwaan al in de Sneker kathedraal binnendrijven!

Tijdens de feestweek rond de heropening van de Martinikerk, van 10 tot 15 april, zal een bijzondere muziektheaterproductie gedurende 3 avonden worden uitgevoerd: Ocke! Het muziektheater is geproduceerd door Anne Oosterhaven en Clara Rullmann, in Sneek goede bekenden. Zij lieten vanmorgen al een voorproefje horen! En dat smaakt naan meer! Bestellen van tickets? Hier: https://www.ticketkantoor.nl/events/ocke

Gedicht

Dichter Henk van der Veer, las nog een speciaal voor de Stichting Vrienden van de Martinikerk geschreven ‘fers in ut Snekers’ voor: Groate Kerk. Het ‘fers’ hangt in het ‘Klompenhok’ van de Martinikerk.