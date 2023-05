Custom Repair Sneek heropent deuren in de Koperslagersstraat

Reparaties

“Drie jaar geleden zijn we begonnen met reparaties van vooral consumentenelektronica. De laatste tijd merken wij echter dat er steeds meer vraag komt naar de reparatie en revisie van industriële elektronica”, vertelt eigenaar Dion Maurice. “Denk hierbij aan machines die gebruikt worden in fabrieken en productielijnen. Op onze huidige locatie groeien we bijna tegen het plafond aan, daarom gaan we nu verhuizen.”

Alles uitbreiden

Het bedrijf richt zich de komende tijd meer op het repareren van onder andere HMI’s, PLC’s, drives en power supplies. “Met het verhuizen hopen we meer te kunnen voldoen aan de vraag naar grotere reparaties en kunnen we voorzien in grotere aantallen. We gaan ook op zoek naar meer personeel, eigenlijk gaat alles uitbreiden.”

Ook voor de consument

“We staan uiteraard nog steeds voor de consument klaar, het is niet dat we volledig omschakelen”, benadrukt Dion. “Er komt alleen een gedeelte bij. Mensen kunnen voor allerlei elektronica natuurlijk nog steeds bij ons terecht.”