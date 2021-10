Cursus 'vormgeven aan verdriet'

BOLSWARD- Verlies en rouwverwerking kosten tijd en energie. Vaak heb je het gevoel dat je niet meer verder kunt. Verlies is heftig en veel…, veel en heftig, De eerste weken is er nog aanloop en aandacht, al snel gaat eenieder weer zijn weg. Daar zit je dan, alléén, alléén met je vragen, je boosheid en verdriet. Emoties die alle kanten opvliegen die je met niemand kan delen. Want wie begrijpt precies wat je voelt? Anna Akke Fopma is ervaringsdeskundige.

“Als geen ander, weet ik wat het is om afscheid te nemen van een dierbare, mijn woning en baan. Ik ben gaan beeldhouwen. Tijdens deze ontdekkingsreis heb ik geleerd om met dieperliggende emoties om te gaan. Wanneer je gaat beeldhouwen zal je rust en ontspanning ervaren. Het helpt je stapje voor stapje op weg, naar een stukje van jezelf terug. Misschien weet je nog niet wat je wilt maken, dit is ook oké. Al hakkend en raspend krijgt jouw beeld vorm en kom je bij de kern, wat voor jou goed voelt. De vorm waar jij troost uit kunt halen, die past bij de fase van jouw rouwproces. Het kan ook zijn dat je iets speciaals wilt gaan maken voor je gedenkhoek, of voor op het graf, of een monument voor op een RVS urn.”

“Er is ook de mogelijkheid om in je beeld een gat te boren waarin je een beetje as kan achterlaten. Het ontstane beeld kan eventueel door ons op een RVS Sokkel of RVS Urn geplaatst worden. Deze zijn in vele maten leverbaar en kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. De combinatie van actief bezig zijn en het praten en schrijven over je verdriet, je boosheid en gevoelens, worden omgezet in een vorm van kracht en creativiteit.”

“Ervaring is absoluut niet belangrijk, het gaat om jou rouwproces. De 1e les start met een meditatie/visualisatie, een kennismakingsgesprek, het uitzoeken van een steen en wordt afgesloten met een schrijfsessie. De drie daarop volgende lessen zijn we bezig met het vormen van de steen. Je gaat op zoek in de steen, wat vooral jou bezig houdt en je zult het vinden. Je ontmoet je eigen ik en vind jezelf weer een stukje terug. In de laatste les sluiten we het proces af met een schrijfsessie wat deze cursus compleet maakt.”

De cursus vormgeven aan verdriet, vindt plaats op donderdagmiddag 18 november, 25 november, 2 december, 9 december en16 december van 13:30 -16:00 en wordt begeleid door Afke Margalliti Toren en Anna Akke Fopma. Je wordt verwacht bij het Open Atelier van Staal en Steen, Achter de Smeden 14 te Bolsward Meer informatie vind je op www.staalensteen.nl of bel 0619051469