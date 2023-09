Cursus Tekenen in wijkgebouw De Schuttersheuvel Sneek

SNEEK- Vanaf 27 september gaat de cursus Tekenen van start in het wijkgebouw De Schuttersheuvel in Sneek. Goed kunnen tekenen is een vaardigheid waar je veel plezier aan beleven.

Tijdens deze cursus wordt op ontspannen wijze aandacht besteed aan portrettekenen, perspectief en toonwaarden. Daarnaast maakt de cursist kennis met diverse tekenmaterialen zoals houtskool, pastelkrijt en aquarelpotloden. De cursus is geschikt voor ieder instapniveau.

Harmen Tulner van Kunsthuis de Vleugel is de docent. Hij is zelf beeldend kunstenaar, academisch geschoold en kundig in zijn vakgebied. Kortom, zeer inspirerend! Voor opgave en meer informatie: www.kunsthuisdevleugel.nl of bel de docent Harmen Tulner: 06 – 36492381.