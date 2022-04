LEEUWARDEN- Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Waar komen windmolens? Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie over gaat. Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als Statenlid.