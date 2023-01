Curator inventariseert kandidaten voor mogelijke overname Jan Sikkes

"Het is bekend in de stoffenhandelwereld. Ik ben op dit moment aan het inventariseren of er gegadigden zijn om het bedrijf over te nemen." Van der Meulen is terughoudend met het vrijgeven van details. "Het is een gevoelige procedure. Ik wil geen verwachtingen wekken, die niet kunnen worden waargemaakt."

Op dit moment zijn alle winkels van het bedrijf dicht. Mogelijk volgt er volgende week een faillissementsuitverkoop. "Dan zou er voor het publiek een uitverkoop worden gehouden, dat is een mogelijkheid", zegt Van der Meulen.

Een bedrijf inventariseert de middelen die Jan Sikkes nog heeft. "De uitkomsten daarvan verwacht ik eind deze week, begin volgende week." Van der Meulen kan daarna mogelijk meer inzicht geven in de toekomst van het bedrijf.

Bron Omrop Fryslân