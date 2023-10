Curator: Geen doorstart voor Big Bazar

SNEEK - De failliete winkelketen Big Bazar maakt geen doorstart. Dat meldt de curator. Eind september werd duidelijk dat de schuld van het bedrijf zo groot was, dat het faillissement onafwendbaar was. Meerdere partijen zouden toen interesse gehad hebben in een doorstart.

Nu meldt de curator aan het personeel dat er één partij was die echt verder wilde met het winkelbedrijf, maar die wilde niet genoeg geld op tafel leggen, en daardoor kon de curator niet op de bieding ingaan. Het bedrijf Big Bazar was van de Friese ondernemer Jerke Kooistra uit Damwâld en had al langer financiële problemen. Volgens meerderen partijen werden rekeningen niet betaald en verhuurders van de winkelgebouwen stapten naar de rechter.

Uitleg

Aan de medewerkers leggen de curatoren uit dat hun belangrijkste taak is om nog zoveel mogelijk geld uit de boedel te halen voor het betalen van schuldeisers. Daardoor konden ze niet ingaan op een voorstel waarbij een koper maar een factie van de oorspronkelijke inkoopwaarde van alle overgebleven artikelen zou neertellen.

Andere partijen die zich de voorbije weken hebben gemeld bij de curatoren, wilden niet verder met de winkels maar waren alleen geïnteresseerd in de voorraad. Ook met hun is geen deal gesloten omdat ze te weinig geld boden.

Uitverkoop

De curatoren zullen nu in de komende periode de voorraad vanuit de overgebleven winkels van Big Bazar zelf uitverkopen. "Zoals gebruikelijk bij een faillissementsuitverkoop zullen zij daarbij kortingen geven", laten ze weten. Big Bazar had vijf vestigingen in Fryslân: in Leeuwarden, Drachten, Bolsward, Sneek en Easterwâlde.

Bron: Omrop Fryslân