Cum laude student diplomeert tijdens drive-in ROC Friese Poort

SNEEK- Woensdag 7 juli ontving Anna Roosma haar diploma op het podium van de Diploma drive-in. Deze diploma-uitreiking was extra feestelijk, want Anna is zelfs cum laude geslaagd! Daarnaast namen nog bijna vijfhonderd studenten van verschillende opleidingen in Sneek de afgelopen dagen hun diploma in ontvangst. Elk uur een diploma-uitreiking voor een klas. Bij de drive-in rijden de studenten met familie in de auto het schoolplein bij ROC Friese Poort aan de Harste op.