Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid' genomineerd voor de Vredeman de Vries-architectuurprijs

BOLSWARD - Cultuurhistorisch Centrum 'De Tiid' in Bolsward is genomineerd als één van de mooiste gebouwen van Friesland voor de Vredeman de Vriesprijs. Het stadhuis van Bolsward is omgebouwd tot het culturele hart van de stad. Een prachtig en indrukwekkend gebouw dat is ontworpen door Adema architecten uit Dokkum.