Zydeco in Lewinski

Zydeco is feestelijke muziek uit de staat Louisiana in de Verenigde Staten. Deze muziekstroming ontstond aan het begin van de twintigste eeuw als merkwaardige mengeling van de traditionele Franstalige Cajun muziek en de Afro-Amerikaanse Rhythm and Blues en Blues met een belangrijke rol voor de accordeon. De term ‘Zydeco’ voor deze feestelijke hutspot van verschillende muziekstijlen is een verbastering van de titel van het nummer 'Les Haricots Sont Pas Salés'.

Een optreden van Zydeco La Louisiane is een reis door de geschiedenis van de Zydeco en een hommage aan de muzikale helden van de band zoals Buckwheat Zydeco, C.J. Chenier en Chubby Carrier.

In Lewinski op zondag 18 oktober. Deur open vanaf 15:00. Zydeco speelt van 15:30 tot 17:30. V.V.K. €7,50 via www.lewinski.nl