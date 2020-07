Zomerkermis Sneek 2020 in opbouw

SNEEK- De opbouw van de zomerkermis in Sneek is in volle gang. De gemeente Súdwest-Fryslân organiseert een 7-daagse zomerkermis in Sneek. De kermis begint op vrijdag 31 juli, 13.00 uur en duurt tot en met donderdag 6 augustus.

Het wordt een aantrekkelijke kermis, met voor ieder wat wils. Om de kermis ook op een veilige manier te kunnen laten doorgaan, worden er extra maatregelen genomen:

Houd afstand

Ook op de kermis geldt dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren en jongeren onder de 18 jaar.

Polsbandjes

Jongeren onder 18 jaar kunnen bij de ingangen van de kermis een polsbandje halen. Door die te dragen, is het duidelijk dat je bij elkaar mag staan.

Is het druk? Kom dan later terug

Zie je dat het te druk is op de kermis? Loop dan een extra rondje door het centrum en probeer het dan later nog een keertje.

Inrichting kermisterrein

In-/ uitgangen

Het kermisterrein op het Martiniplein heeft dit jaar twee ingangen en twee uitgangen. Deze bevinden zich aan de kant van het Oud Kerkhof en aan de kant van de Stationsstraat. De rest van het terrein wordt afgesloten met hoge hekken.

Loopstrook

Op het terrein is een loopstrook aangegeven. Deze strook is vier meter breed. Als iedereen zoveel mogelijk rechts loopt is er ruimte genoeg om elkaar te passeren. Verder is er vrije ruimte om te wachten voor een attractie of te genieten van het kijken naar de attractie.

Telcamera’s

Bij de in- en uitgangen worden telcamera’s geplaatst. Daarmee wordt steeds gekeken of het niet te druk wordt. Ook worden gewone camera’s ingezet om het verloop te volgen. Bij te grote drukte wordt het kermisterrein tijdelijk gesloten voor nieuwe bezoekers.

Hygiëne

Bij de toiletten en de in- en uitgangen staan zuilen met desinfecterende handgel. Maak daar gebruik van. De toiletten worden voortdurend schoongemaakt. De kermisexploitanten desinfecteren de attracties regelmatig.

Gratis uurtje voor mensen met een beperking

Op maandag 3 augustus, 13.00 uur – 14.00 uur kunnen mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking (met begeleider) gratis in de attracties. Wil je hier gebruik van maken? Meld je dan met je begeleider op 3 augustus 12.45 uur bij de poffertjessalon. Daar worden de toegangsbewijzen uitgedeeld.

Prikkelarme kermis

Op woensdag 5 augustus, 11.00 uur – 13.00 uur is de ‘prikkelarme kermis’. Dan gaat het geluid op zacht en worden de lichten gedimd.