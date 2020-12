BALK- Zeven jaar geleden begon Marianne Carolus uit Balk met een sprookjesgroep. Zij behandelde daar een aantal bekende sprookjes en naarmate ze er meer en dieper studie van maakte, ontdekte ze universele boodschappen die in ieders leven toe te passen zijn.

Ze bundelt haar kennis en ervaring op het gebied van de reïncarnatie- en regressietherapie en de antroposofie om een eigen uitleg aan zeven sprookjes te geven. Ze werpt daarmee een helder nieuw licht op oude verhalen en biedt mogelijkheden om deze wijsheid toe te passen op de hedendaagse tijd en het eigen leven van de lezers.

Deze diepste laag wordt pas zichtbaar als ‘alles klopt’. Je kunt die slechts benaderen door … steeds maar vragen te blijven stellen. Het mooiste van sprookjes is misschien ook wel dat: de kunst om weer te leren vragen. Als je dankzij het geduldige vragen plotseling iets op zijn plek ziet vallen, of plotseling een inzicht krijgt in iets veel groters, dan zie je zin. Dat voelt als een geschenk. (Hoofdstuk 4)

Titel: Zin zien in zeven sprookjes

Auteur: Marianne Carolus

Pagina’s: 473

ISBN: 978-94-6365-289-6

Uitgever: Elikser Uitgeverij

Prijs: € 27,50