Zielscafé opent de deuren omdat vertrouwen besmettelijk is

SNEEK - Op woensdagavond 24 juni vindt in Lewinski het Zielscafé plaats. Het thema is: “Vertrouwen is besmettelijk”.

Het Zielscafé staat dit seizoen in het teken van het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman. Na twee mooie avonden op 13 november en 29 januari moest de derde avond geannuleerd worden vanwege het Coronavirus. Deze wordt ingehaald op woensdagavond 24 juni! Dit is een speciale editie in besloten kring, daarom is aanmelden deze keer echt noodzakelijk (net als de afwezigheid van corona symptomen). Voorheen was er de mogelijkheid om vooraf samen te eten of om alleen mee te doen aan het café gedeelte. Deze keer is het diner onderdeel van het programma!

Iedereen is welkom! De avonden staan los van elkaar. Het is niet nodig om het boek van Bregman gelezen te hebben. Bregman stelt dat vertrouwen besmettelijk is en dat het het meest realistisch is om uit te gaan van het goede, dus de ander het voordeel van de twijfel te geven. In de meeste gevallen zal je het dan bij het rechte eind hebben, omdat de meeste mensen deugen. En in het zeldzame geval dat iemand het tóch slecht met je voor heeft, zou je reactie weleens niet-complementair kunnen werken. " Daarmee bedoelt Bregman dat mensen de neiging hebben zich te gedragen conform jouw gedrag, dan worden mensen wellicht verrast door jouw vriendelijkheid.

En word je dan toch opgelicht? Misschien is dat een kleine prijs voor een heel leven waarin je anderen met vertrouwen tegemoet treedt.

De entree is €20,50. Dit is inclusief een (h)eerlijke maaltijd. De inloop is vanaf 18.00 uur en om 18.30 uur beginnen we met het eten en het programma. Je kunt je opgeven via de site van Lewinski www.lewinski.nl , hier kun je ook eventuele dieet of vega wensen doorgeven.

Van harte welkom!