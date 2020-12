Ziek, zwak & misselijk-route in Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Jongere kinderen kunnen in de kerstvakantie de speciale corona-route ‘Ziek, zwak & misselijk’ volgen. Help mee om de ratten te zoeken die ziektes verspreiden, ervaar hoe het is om zeeziek te zijn en leer hoe je scheurbuik kunt voorkomen.

Want nu praten we vooral over corona, maar vroeger lagen er aan boord ook allerlei ziektes op de loer. De speurtocht heeft vragen op verschillende niveaus, dus leuk om met het hele gezin te doen. Heb je de speurtocht volbracht dan kun je lekker spelen in het kindermuseum. De ‘Ziek, zwak & misselijk’- route is gratis verkrijgbaar bij de balie van het museum.