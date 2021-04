Zet de toon voor het Sjongfestival

SNEEK- In 2021 is er geen regulier Sjongfestival, in plaats daarvan komt Omrop Fryslân Tsjil met een speciale serie waarin Raynaud Ritsma een nieuw liedje bedenkt en maakt met schoolklassen. Het format is bedoeld als alternatief voor het traditionele festival door de gevolgen van de coronacrisis. Voor dit unieke concept wordt de hulp ingeroepen van alle Friese basisscholen, er moeten zoveel mogelijk tonen verzameld worden. Daar kan iedereen bij helpen.

De tonen zullen de rode draad door de uitzendingen vormen. Daarom is de oproep ook om zoveel mogelijk verschillende tonen in te sturen. Van een fietsbel tot een dwarsfluit, van een schreeuw tot een saxofoon, van een zangtoon tot een deur die dichtklapt, alles is mogelijk. De oproep geldt voor alle kinderen, maar natuurlijk mogen ouders en opa’s en oma’s ook meedoen.

De tonen kunnen voor 9 mei ingezonden worden naar info@sjongfestival.frl, het beste is om dat met WeTransfer te doen. Zorg dat je je geluid inzendt in de vorm van een filmpje. Graag horizontaal filmen en zorg dat het geluid duidelijk hoorbaar is.

Sjongfestival, de online hitfabriek

Het programma, met de titel Sjongfestival, draait om het plezier van muziek maken en het inspireren van scholen tot (Fries) muziekonderwijs. Vier scholen krijgen de opdracht om met hulp van twee professionals in een dag een liedje te maken. Ze krijgen de keuze uit rock, country, dance en hiphop. De tekst schrijven ze zelf, over een onderwerp dat ze belangrijk vinden. Daarnaast worden kijkers geïnspireerd met een educatieve explainers voor in de klas.

Vanaf 17 mei is het Sjongfestival maandags te zien via Youtube.com/tsjil, Instagram.com/Tsjil_, Omropfryslan.nl/tsjil en de Omrop Fryslân Tsjil-app.

Organisatie Sjongfestival

Het Sjongfestival is een tweejaarlijkse talentenjacht voor basisscholen. Leerlingen uit groep 6, 7 en/of 8 vormen een koor en zingen zo mooi mogelijk een Fries lied. Bij het Sjongfestival werken Cedin, Keunstwurk/SAKO, de Afûk en Omrop Fryslân samen om de grootste Friese muziekwedstrijd voor basisscholen neer te zetten. Het Sjongfestival draagt bij aan de ambitie Taalplan Frysk 2030.