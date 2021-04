Zeemeerminnen & Piraten voor het Fries Scheepvaart Museum gezocht

SNEEK- Wie heeft er thuis een zeemeermin en een piraat, die de nieuwe route in het Fries Scheepvaart Museum wil komen uittesten?

Het FSM zoekt een gezin of grootouders, die samen met hun (klein)kinderen - in ieder geval 1 meisje en 1 jongen, in de leeftijd van 4 tot 9 jaar – de speurtocht willen komen doen, en die medewerkers van het museum intussen op de foto mogen zetten voor promotiemateriaal voor deze route.

Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje met een foto en je contactgegevens naar info@friesscheepvaartmuseum.nl