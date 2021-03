Zaterdag ‘Wit Konijn Rood Konijn’ vanuit Theater Sneek

SNEEK-Op 13 maart 2020 moesten bijna alle theaters ter wereld hun deuren sluiten vanwege corona. Nu één jaar later wordt er in meer dan 30 landen op 13 maart 2021 de voorstelling ‘Wit Konijn Rood Konijn’ gespeeld om hierbij stil te staan. In theaters over de hele wereld, van Argentinië tot Australië en van India tot Nederland, gaan acteurs het toneel op om de kracht van theater te tonen. Een internationale viering van inspiratie, verbeeldingskracht en het bewijs dat creativiteit altijd tegenslag kan weerstaan. Ook Theater Sneek doet mee, daar stapt acteur Theun Plantinga het toneel op om het stuk ‘Wit Konijn Rood Konijn’ te spelen.

De tekst van het stuk zit in een verzegelde envelop. De acteur opent ter plekke, op het podium, deze envelop. Met de stapel beschreven vellen in de hand begint hij of zij, geheel onvoorbereid, aan een eerste lezing die meteen de definitieve uitvoering is. Dat geeft de kracht aan van de prilheid, het eenmalige en niet-herhaalbare van het theater.

Samen met het publiek ontdekken ze tijdens het lezen en spelen de inhoud van de internationale theaterhit ‘Wit Konijn Rood Konijn’ van de Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Dit stuk is sinds de première tien jaar geleden in meer dan 25 talen vertaald, waaronder het Nederlands en is al duizenden keren opgevoerd. En steeds door andere acteurs. Want wie het één keer gespeeld heeft, kent het stuk, en mag het niet nog een keer spelen.

Livestreams

Vanwege de coronamaatregelen is het in de Nederlandse theaters niet toegestaan om publiek te mogen ontvangen, maar via livestreams zetten de theaters hun deuren open. Van Drachten tot Venlo, van Alkmaar tot Eindhoven nodigen de Nederlandse schouwburgen hun bezoekers uit om op zaterdag 13 maart vanuit hun huiskamer deel uit te maken van een grootse, internationale theaterbeleving. En dus ook in Sneek!

Op deze pagina vind je binnenkort de livestream om gratis mee te kijken:

https://theatersneek.nl/voorstelling/wit-konijn-rood-konijn/?fbclid=IwAR3zcST3B5AIUDNVtJwFK8XhIb84g4eKx_GS2RqbG0uoWGppaZ284HEU1Gg