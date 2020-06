YouTube live concert vanuit Exmorra

Wat de concerten die Wim organiseert uniek maakt is het recreëren van een bal en het bieden van een kijkervaring. Dit maakt zijn concept onderscheidend van de vele online streams die ondertussen beschikbaar zijn. Veel artiesten hebben het internet gevonden om toch contact te kunnen blijven houden met hun publiek. De Corona-crisis is van grote impact op de inkomsten van artiesten.

Balfolk meets Canto Ostinato

Woensdag 20 mei om 20:00 uur zal een twee uur durend soloconcert worden opgevoerd. Hiervoor zijn tickets verkrijgbaar vanaf 5 euro.

Het concert op YouTube biedt een uitstekende beeld- en geluidskwaliteit. Het concert wordt live gestreamd vanuit de kleine studio in Exmorra. Tijdens het concert zal er ook diverse kunst live gemaakt worden door artiesten uit verschillende landen. Droom weg bij de heerlijke eigen composities van Wim te Groen of het meditatieve Canto Ostinato, door Wim zelf gearrangeerd voor één piano.

Balfolk

Balfolk is een stroming in de Folkmuziek waarop op social avonden live wordt opgetreden en het publiek West-Europese volksdansen danst. Het eerste concert dat Wim organiseerde met collega muzikant Wouter Kuyper (diatonische accordeon) was een groot succes. Mensen uit 10 verschillende landen keken en danste mee. Bij de opvolgende concerten werd ook gebruik gemaakt van de beelden van dansers en werden er tekenaars betrokken in de stream. De bezoekers van het concert gaven aan zich weer met elkaar verbonden te voelen ondanks de afstand.

Wim te Groen

De in Friensland geboren en getogen Wim te Groen speelt al sinds zijn jeugd piano en schrijft hij zijn eigen muziek. Folkmuziek wordt vaak als zeer traditioneel gekarakteriseerd. De muziek van Wim is duidelijk romantisch-klassiek geïnspireerd en kenmerkt zich door een romantische en breekbare sfeer neer te zetten. Met fragiele melodieën en dynamische hoogtepunten word je meegesleept in zijn muziek. Bereid je voor op veel variaties in ritme en dissonanten welke resulteren in Mazurka’s, Scottisches en een boel Walsen. Woensdag 20 mei worden deze naadloos opgevolgd door het hedendaagse klassieke stuk Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt.

Als artiest reisde Wim te Groen voor de Corona crisis al regelmatig door Europa om op te treden. Al vanaf het eerste moment zijn door de overheid concerten en bijeenkomsten verboden waardoor alle geplande optredens zijn geannuleerd. In de Balfolk scene was hij een graag geziene gast en speelt hij op mening Nederlands bal. Nu het publiek niet meer naar bals kan komen heeft hij besloten op te treden in ieders woonkamer waarbij zijn trouwe fans toch nog kunnen dansen.

Ga voor het bestellen van kaarten naar https://livestream-wimtegroen.peggypay.com

Op woensdag voor het concert wordt de link toe gemaild waar het concert te volgen is.