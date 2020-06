Woudagemaal weer open, vijftien bezoekers per tijdslot

LEMMER - Het UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer gaat vanaf woensdag 3 juni 2020 weer open voor publiek. Vanaf deze datum zijn het bezoekerscentrum en stoomgemaal wekelijks te bezoeken op woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. In verband met het coronavirus wordt het aantal bezoekers over tijdvakken verdeeld (maximaal 15 personen per tijdvak) en is bezoek alleen mogelijk via online reservering.