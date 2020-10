Workshopserie ‘Op reis met Rituelen’ voor kinderen (8-12 jr) start 21 oktober

‘Ik krijg een zusje, is dat wel zo leuk??’

‘Mijn hond is dood en daar moet ik nog vaak om huilen’

Zomaar een paar van de problemen en/of vragen waar kinderen mee rond kunnen lopen. Vaak worden ze niet uitgesproken, maar merk je dat je kind minder goed in zijn/haar vel zit, misschien prikkelbaar is, onzeker, teruggetrokken of minder geconcentreerd.

Niet ernstig genoeg om op zoek te gaan naar een therapeut; door extra houvast te bieden kan je kind weer grip krijgen op de situatie.

De workshopserie ‘Op reis met rituelen’ brengt je kind terug bij zichzelf en helpt het de gebeurtenissen in zijn/haar leven een plek te geven.

Kinderen hebben houvast aan rituelen in hun leven. Rituelen troosten, geven zelfvertrouwen of maken ergens een feestje van. Zorgen voor een goed gevoel.Tijdens de 5 ‘reis’-middagen gaan we samen (max. 4 kinderen van 8-12 jr.) op zoek naar het ritueel wat jouw kind helpt.

Voor de proef ‘reis’ (van 21 oktober t/m 18 november, op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur) zijn nog 3 plekken vrij. Data en tijden kunnen zo nodig aangepast worden.

Aan deze allereerste ‘reis’ kun je meedoen voor maar €20,00!

Voor opgave en/of meer informatie : www.jaderituelen.nl / 06-29206386, of volg de verhalen van 4 virtuele kinderen op de Facebookpagina ‘JadeRituelen’.