Winnares ‘Vrienden werven vrienden’ ontvangt diner op toneel

Tjalsma-Van Dijk ontving de waardebon op het toneel van Theater Sneek uit handen van Wiebren Buma, directeur van CKS waar Theater Sneek onderdeel van is. Ze was overdonderd. “Om hier te zijn, is weer even als thuis. Super om hier straks te dineren! Ik wist dat er enkele vrienden zich aan gingen melden, maar heb de oproep ook gedeeld op een groepsapp. Dit heeft waarschijnlijk meer opgeleverd dat ik zelf in de gaten had.”

‘Vrienden werven vrienden’ vormt onderdeel van de publiekscampagne ‘Word vriend, juist nu’, waarmee vaste bezoekers van Theater Sneek en het Bolwerk worden opgeroepen om te helpen. Sinds de start van de campagne zijn er circa 300 nieuwe theatervrienden, Bolwerkbazen en supervrienden (theatervriend en Bolwerkbaas) bij gekomen.

Door middel van een bescheiden financiële bijdrage per seizoen is het mogelijk om als particulier structureel bij te dragen aan het voortbestaan van de beide podia. Als tegenprestatie kunnen vrienden als eerste kaartjes bestellen en krijgen ze een rondleiding plus een kijkje achter de schermen. Daarnaast mogen vrienden deelnemen aan 'Koffie met de directeur/programmeur'-sessies, waarbij ze ideeën kunnen uitwisselen met de mensen achter de schermen.