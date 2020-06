Winnaars voorjaarseditie jubileumfotowedstrijd It Fryske Gea bekend

SNEEK- Met de bekroning van drie foto’s is het tweede seizoen van de jubileum-fotowedstrijd Kiek’es! van It Fryske Gea afgerond. De voorjaarsserie is gewonnen door Noortje Russel uit Boijl. Zij won met haar inzending ‘Bepareld’ een weekendje weg in een huisje van Buitenleven Vakanties. Isabelle Cornet kreeg de tweede prijs met ‘In de vroege ochtend ’ en Ron Meijer werd derde met ‘Ochtend aan zee’.

It Fryske Gea bestaat dit jaar 90 jaar. De jarige natuurbeschermingsorganisatie nodigt bezoekers van haar natuurgebieden uit hun mooiste momenten te delen. Enkele honderden mensen stuurden hun ene speciale, unieke moment van afgelopen voorjaar in.



Vak- en publieksjury

De vakjury mocht het grote aantal inzendingen terugbrengen naar tien genomineerden. “Het was geen

makkelijke opdracht. Er waren veel meer inzendingen dan het seizoen hiervoor. Bovendien was de

kwaliteit van de inzendingen zeer hoog. We ontvingen echt geweldig mooie foto’s, maar we mochten er

maar tien nomineren en dat is uiteindelijk gelukt!”, aldus jurylid Anton Huitema. Het publiek kon vervolgens online stemmen op de tien nominaties. Noortje Russel kreeg de voorkeur met 131 stemmen.



Nieuw seizoen gestart!

Het derde seizoen van de fotowedstrijd Kiek’es! is inmiddels gestart. De zomer! Huitema: “Aan de foto’s kun je gewoon zien dat de makers ervan genieten van de natuur. Bij sommige foto’s is het ook net of je de natuur kunt aanraken. Zo scherp, zo mooi van kleur, zo natuurlijk. De volgende periode zullen we het jureren dan ook ongetwijfeld weer met veel plezier doen!”

Wie een uniek zomermoment met een camera wil insturen, kan het tot en met 6 september zelf plaatsen op de website van It Fryske Gea via www.itfryskegea.nl/kiek-es



Kiek’es! het jubileumjaar rond

Ook de herfst komt nog aan bod in dit jubileumjaar van It Fryske Gea. De inzendingstermijn daarvoor start op 7 september. Gezien de toenemende belangstelling voor het fotograferen in de natuur verwacht de jury ook de komende maanden weer veel inzendingen.

Foto 1 door Noortje Russel, foto 2 door Isabelle Cornet en foto 3 door Ron Meijer.