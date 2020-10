Willekeur van de veiligheidsregio’s heeft grote gevolgen voor bioscopen en filmtheaters

INGEZONDEN- SNEEK - Maandag 28 september heeft premier Rutte de nieuwe, landelijke corona maatregelen aangekondigd. Zo mogen de bioscopen en filmtheaters nog maar 30 bezoekers toelaten per filmzaal ( ook CineSneek valt hieronder, red.). De verwachting van brancheorganisatie NVBF is dat dit voor het 4e kwartaal 2020 zal leiden tot minstens 70% omzetdaling in vergelijk met dezelfde periode in 2019.

De gevolgen zijn desastreus: de nieuwe maatregelen gaan voor een kaalslag zorgen en banen staan op de tocht.

Willekeur van de regio’s

Daarnaast speelt de kwestie dat het Kabinet op 28 september heeft besloten om meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de veiligheidsregio’s. Regio’s mogen vrijstelling geven zodat er meer dan 30 personen in een zaal kunnen plaatsnemen.

Inmiddels kunnen we met elkaar concluderen dat deze bepaling dramatisch uitpakt: sommige regio’s staan wel toe dat meer dan 30 personen per filmzaal worden toegelaten en andere weer niet. Of nog erger: dat in één en dezelfde regio, soms op een afstand van minder dan 1 km, één bepaalde bioscoop/filmtheater wel meer bezoekers mag toelaten maar een andere filmvertoner niet. Dit ongelijke speelveld is niet uit te leggen. Niet aan onze bezoekers maar ook niet aan onze achterban. Daarnaast speelt dat door de willekeur de filmmarkt ernstig verstoord raakt en filmtitels niet zullen uitkomen of (wederom) uitgesteld.

Oproep aan de politiek en veiligheidsregio’s

Stop de willekeur en trek één heldere beleidslijn! De lijn is simpel: handhaaf de 1,5 meter bepaling voor iedere filmzaal in Nederland zodat een gemiddelde bioscoopzaal in Nederland ( = 150 zitplaatsen) 50 bezoekers kan ontvangen.

De NVBF is namens haar leden ervan overtuigd dat dit kan:

- al vanaf juni dit jaar werken bioscopen en filmtheaters met een protocol dat een optimale veiligheid voor bezoekers en medewerkers garandeert. - de vaste stoelopstelling in een bioscoopzaal zorgt ervoor dat de 1,5 meter maatregel kan worden gehandhaafd. - bezoekers worden voorafgaande aan de voorstelling uitgevraagd over Covid-19 verschijnselen plus dat bezoekers worden geregistreerd t.b.v. bron- en contactonderzoek. - louter verse lucht wordt de bioscoopzaal binnen gebracht; bezoekers zitten stil en kijken één kant (het filmdoek): de kans op besmetting is zeer gering. - in de afgelopen maanden is in geen van de bioscopen en filmtheaters die ons land rijk een besmettingshaard ontstaan.