SNEEK- Wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft vanmorgen samen met Janny Jaasma en Henk Schram van de Stichting Sneek van Weleer de eerste info-paal geplaatst van de educatieve bomenroute in het Wilhelminapark. Het enthousiaste duo van Stichting Sneek van Weleer heeft nog veel meer plannen, die na twee jaar brainstormen nu echt realiteit worden: Het Wilhelminapark wordt in oude luister hersteld!

Een zeer ambitieus project vertelde Henk Schram vanmorgen tijdens een bijeenkomst in het fraaie park uit 1898. Schram over het ontstaan van de plannen.

“Janny en ik wilden graag iets willen betekenen voor dit park. In plaats van alles op social media te plaatsen zijn wij begonnen met deze woorden kracht bij te zetten door een werkgroep op te zetten en vrijwilligers te zoeken die dezelfde ideeën hadden en samen iets wilden opzetten. Voordat Mirjam Bakker opnieuw wethouder werd was zij al betrokken bij die plannen. Daarnaast kregen we steun van Douwe de Groot en Evert Westerhof die vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân verantwoordelijk zijn voor het groen en onder andere dit prachtige waardevolle park. Toch hadden we niet het gevoel dat we helemaal serieus werden genomen en daarom hebben we in januari 2018 de ‘Stichting Sneek van weleer’ in het leven geroepen en vanuit daaruit zijn we verdergegaan.”

En wat moeten wij ons daarbij voorstellen?

“Eerst hebben we gewerkt aan de uitstraling en de naam van onze stichting door de juiste mensen op de juiste plek te zetten. Janny als voorzitster, ik als secretaris, Arno la Haye, die hier helaas niet bij aanwezig kon zijn als onze penningmeester, Mark Johan de Lange die de website heeft verzorgd en Joke Timmerarends die het stukje reclame, logo en visitekaartjes voor haar rekening heeft genomen”, vertelt Schram.

Wat hebben jullie het afgelopen jaar gedaan?

We zijn begonnen met het aanschrijven van fondsen en stichtingen om geld te genereren voor dit park. In een rondje Wilhelminapark zijn wij samen met Douwe de Groot en Evert Westerhof gaan brainstormen. We hebben gekeken wat wij als stichting voor dit park kunnen betekenen en wat zichtbaar is voor het publiek. Dat ging het niet over het groen maar over wezenlijke doelen.”

“Al vrij snel kwamen we tot vijf doelen die voor ons werden omgedoopt naar deelprojecten. Daarbij kwamen nogal eens mooie anekdotes naar voren! De dierenverblijven en dan met name de doodskopaapjes die vroeger in het binnen verblijf hun plek hadden en anderzijds de boombordjes. Welk kind heeft vroeger op school niet de bladeren van de diverse bomen ingeplakt in een herbarium. Het zijn prachtige momenten die wij als stichting hebben meegenomen in ons plan. Daarnaast worden de bankjes op het middenterrein vervangen en komt er een nieuw ANWB bord bij de Bolswarderweg. Ten slotte zijn we bezig met een monument ter nagedachtenis aan de parkwachters die dit park bijna een eeuw hebben verzorgd.”

Jullie gaan de jeugd ook bij dit project betrekken, vertel eens hoe

“De jeugd of een aantal daarvan hebben tegenwoordig weinig respect voor een andermans eigendom en zeker als het om dit park gaat. Dit is een probleem wat wij als stichting niet kunnen veranderen. Dat is ook niet de insteek van onze bijdrage aan dit park. Wij hopen door in gesprek te gaan met jongeren en de gemeente een bijdrage te kunnen leveren en jongeren erop attent maken hoe belangrijk dit park is voor onze samenleving. Dit was ook één van de voorwaarden van een aantal geldverstrekkers om jongeren erbij te betrekken. Daarom hebben wij als stichting contact opgenomen met sociaal collectief. Deze jongeren gaan vandaag en in de toekomst helpen met het realiseren van onze projecten. Door ons te helpen worden jongeren bewust van waar ze mee bezig zijn en hopelijk brengen ze dit over bij hun leeftijdsgenoten. Door de oude bomenroute die Evert Westerhof heeft samengesteld in ere te herstellen en deze route volgend jaar vast te leggen in een boekwerk. Dat gaan we aanbieden op de basisscholen en zo willen we het groen en het bewustzijn voor alles wat leeft en groeit weer terugbrengen bij de jeugd. De boombordjes worden uitgevoerd met tekst en afbeeldingen die herkenbaar zijn voor jong en oud. Er zitten ook QR- op de infobordjes.”

“De dierenverblijven ondergaan een metamorfose door deze te beplanten met groen waardoor deze ook een bijdrage gaan leveren aan het klimaat. Voor de binnen verblijven en dan met name het verblijf waar nu de parkieten verblijven en vroeger de doodskopaapjes hebben gezeten hebben we een prachtig plan ontwikkelt. Op de gehele achterwand zal een kunstenaar uit onze gemeente een levensgroot schilderij maken waar deze aapjes in vereeuwigd worden in stijl met ook hier een verhaal met een educatieve boodschap voor de kleine kinderen.”

Hoeveel palen met bordjes worden er geplaatst?

“We plaatsen vandaag 17 bordjes met info over bekende bomen die stuk voor stuk op de lijst van de Bomenstichting staan. In de volgende maanden worden er nog 20 boomzuilen geplaatst. Er zitten soorten bij die in 1898 al gepland zijn, dat zijn bomen die niet meer verhandeld worden maar hier nog wel staan. Van de Vleugelnootboom is bekend dat er ooit vijf voor het Wilhelminapark zijn besteld. Voor de prijs van zestig cent per stuk.”

Welke kunstenaar gaat het levensgrote schilderij maken?

“Dat is Antonius Schaap uit Scharnegoutum. Hij gaat dat schilderij dus voor het parkietenverblijf realiseren. In dat schilderij worden de Doodkopaapjes als het ware in verwerkt. De parkieten krijgen een jungle achtergrond. De kinderen die er dan langs lopen mogen de aapjes dan weer opzoeken.”

Er komt ook een beeldje bij het Parkwachtershuis. Wie gaat dat ontwerpen?

“Het wordt een monumentje ter ere van de vijf Sneker parkwachters die hier ooit zijn geweest.Het wordt gemaakt door beeldhouwster Ruth Vulto Gaube uit Workum.”

Wethouder Mirjam Bakker hoort het enthousiaste verhaal van Henk Schram zichtbaar blij aan en reageert

“Ik vind het een fantastisch project en ik vind het ook dat jullie Stichting hele mooie dingen doet. Jullie zagen en zien dat iets beter kan, maar daar laat je het niet bij, jullie pakken het daadwerkelijk op. Je bent met die vijf punten de boer op gegaan om geld binnen te halen en dat is een heidens karwei, maar de aanhouder wint. En we zien nu al het resultaat. Voor mij is het Wilhelminapark een beetje een verborgen parel maar jullie zetten het echt weer op de kaart en daar wil ik jullie de complimenten voor geven. Ik ben ervan overtuigd dat het eindproduct fantastisch gaat worden.”

Tekst & foto's Henk van der Veer