Wiebren Buma van Cultuur Kwartier: De maatregelen betekenen eigenlijk niets!

SNEEK - Per 1 juni mogen de bioscopen, concertzalen, musea en theaters weer open. Reservering is verplicht en er mogen maximaal dertig mensen op anderhalve meter afstand van elkaar binnen zijn. We vroegen Wiebren Buma, directeur-bestuurder van het Cultuur Kwartier Sneek om commentaar wat deze maatregelen voor het Cultuur Kwartier Sneek.

Wat betekenen de maatregelen van vanavond concreet voor Cultuur Kwartier Sneek en dan voor het theater in het bijzonder?

Deze maatregelen betekenen eigenlijk niets. We mogen vanaf 1 juni weer 30 mensen in één ruimte hebben, op anderhalve meter afstand. Dat is absoluut niet rendabel voor het theater of voor de artiest. Uiteraard gaan we kijken wat we kunnen doen. Vanaf 1 juli mogen we 100 mensen ontvangen, met anderhalve meter afstand is de grote zaal dan nagenoeg uitverkocht. Het theaterseizoen is dan al ten einde, we richten ons nu op het nieuwe seizoen. Voor het Bolwerk is het allemaal wat duidelijker, daar geldt een verbod tot 1 september. Wat wel heel fijn is dat we vanaf 11 mei weer starten met de 1 op 1 muzieklessen in het Atrium.

Zijn jullie tevreden over de versoepeling?

Op zich ben ik blij dat er weer wat meer leven in de samenleving komt. Dat er weer meer mogelijk is. Ook al had ik natuurlijk graag gezien dat ook de theaters meer lucht zouden krijgen. Ik hoop van harte dat deze maatregelen leiden tot een spoedige volledige heropening van de culturele sector.

Is er perspectief voor jullie als sector?

De culturele sector is een grote sector met een enorme economische een maatschappelijke waarde. Zonder hulp komen we deze crisis niet door, net als veel andere sectoren. Ik ben een positief ingesteld mens en weet zeker dat de cultuur overwint. Cultuur, in welke vorm dan ook, geeft ons mensen identiteit, de kans onszelf te uiten en te onderscheiden. Cultuur geeft waarde aan de samenleving en zorgt voor kleur in ons leven. Ja, er is perspectief!

Hoe gaan jullie het publiek informeren over het komend seizoen?

Normaal zouden we nu ongeveer de laatste hand leggen aan de theaterbrochure voor het volgende seizoen. Dat doen we nu niet omdat er nog veel onzeker is. We bekijken stap voor stap wat de beste manier is om ons publiek te informeren. In ieder geval is onze website ‘the place to be’ waar het programma straks te vinden is en waar het publiek weer kaartjes kan bemachtigen voor mooie voorstellingen. Of we ook nog iets op papier uitbrengen hangt echt af van de ontwikkelingen in de komende weken.

Wat hebben jullie de afgelopen periode met elkaar gedaan? Hoe onderhouden jullie contact met elkaar?

Er is keihard gewerkt mag ik wel zeggen. Alle onderhoudswerkzaamheden die normaal in de zomer plaatsvinden hebben we eerder gedaan. De programmeurs zijn druk het met verplaatsen van de voorstellingen. Bij Atrium worden de muzieklessen allemaal online gegeven, ook de dansdocenten plaatsen filmpjes van online lessen. En ondertussen bereiden we zoveel mogelijk voor om straks weer helemaal los te kunnen. We overleggen zoveel mogelijk online. Collega’s en vrijwilligers maken korte filmpjes die met elkaar gedeeld worden om zo toch met elkaar in contact te blijven.

Krijg jullie steun van de gemeente, de andere overheden?

We zijn in goed overleg met de gemeente, we worden gesteund in wat we doen. Op de langere termijn is deze situatie natuurlijk financieel onhoudbaar, maar daarover is ook contact met de gemeente. Alle Noordelijke schouwburgen hebben een brandbrief gestuurd aan de provincies om de culturele infrastructuur overeind te houden en samen op te trekken om ervoor te zorgen dat de sector straks weer gezond verder kan. We hebben een actieve branchevereniging die veel werk verzet, ook in Den Haag. Ik troost me met de gedachte dat alle theaters, poppodia en kunstencentra in het land momenteel met dezelfde problemen worden geconfronteerd en dat er dus ook vanuit een groot collectief naar een oplossing moet worden gezocht.