Week van lezen & schrijven

SNEEK- Brieven van de Belastingdienst , gemeente of de woningbouw bevatten teksten die voor elke burger belangrijk zijn om te begrijpen. Toch staan er vaak lange zinnen en moeilijke woorden in. Heb je een brief ontvangen die je niet begrijpt? Breng deze langs bij de Brievenwasserette in een van onze bibliotheken, So&Co (Gonggrijpstraat 52, Sneek) of stuur hem op naar brievenwasserette@bmf.nl . Ook is Nieuwe Buren met de Brievenwasserette te vinden op dinsdag 8 september tussen 15 en 16 uur bij wijkgebouw Kaatsland in Lemmerweg-West, Sneek. Een team van taalexperts geeft je brief een opfrisbeurt en neemt vervolgens contact met je op.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In deze gemeente gaat het om 8-13%[1] van alle volwassenen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het kan je kwetsbaar maken: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die beter kunnen lezen en schrijven. Van maandag 7 tot en met zondag 13 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven daarom de Week van Lezen en Schrijven. De organisatie roept heel Nederland op in actie te komen tegen laaggeletterdheid. Bibliotheken Mar en Fean en Stichting Sociaal Collectief nemen ook dit jaar weer deel aan deze themaweek.

Digi-Taalhuis

In het Digi-Taalhuis kun je beter leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. Er zijn oefenprogramma’s op verschillende niveaus. Ook zijn er leuke, actuele boeken in eenvoudig Nederlands. Informatie aanvragen via internet, een mail versturen, een online formulier invullen; je kunt het er allemaal leren. Je vindt de Digi-Taalhuizen in al onze twaalf bibliotheekvestigingen in de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest Fryslân. De locaties en openingstijden zijn te vinden op www.bmf.nl/digitaalhuis

Kijk op www.bmf.nl/ls voor meer informatie over de Brievenwasserette en alle activiteiten in de Week van Lezen en Schrijven.