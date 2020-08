Waterglijbaan strand Heeg groot succes

HEEG- De nieuwe, in het late voorjaar geopende, waterglijbaan op het strand aan de Pharshoeke in Heeg is een groot succes! Ondanks die late opening, veroorzaakt door de maatregelen rond het Covid-19 virus, zijn er inmiddels al ruim 100.000 glijbewegingen gemeten en is de glijbaan vrijwel geen moment onbezet.