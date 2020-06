Wadden Grimm binnen enkele dagen uitverkocht

SNEEK- "Wegens overweldigende interesse is het nieuwe sprookjesboek "Wadden Grimm. Sprookjes van Grimm in de eilandtalen" binnen enkele dagen na verschijning, vorige week, al uitverkocht.

Op Ameland is, gecoördineerd door Stichting "De Ouwe Pôlle Ameland”, meteen een intekenactie onder burgers op touw gezet om een herdruk van het populaire boek mogelijk te maken. Ook de lokale boekhandels zijn opnieuw benaderd. Het totaal aantal voorinschrijvingen van 250 moet worden bereikt om een herdruk mogelijk te maken.

Het boek – een full-color geïllustreerde hardcover van 216 pagina’s – bevat vijftig sprookjes in vijf eilandtalen: het Aasters, Meslânzers en Westers op Terschelling, het Amelanders en het Schiermonnikoogs. De sprookjes zijn vertaald door experts in de eilandtalen, veelal afkomstig van de eilanden zelf. Nog nooit eerder verscheen er zo’n grote verzameling teksten in de eilandtalen in één boek."