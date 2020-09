Waardig eerbetoon aan veelzijdig artiest Bram Vermeulen in Theater Sneek

SNEEK- Op 4 september 2004 overleed veelzijdig artiest Bram Vermeulen onverwacht in zijn slaap aan een hartstilstand. Hij was op vakantie in Toscana. Gisteravond, precies zestien jaar na zijn overlijden, kreeg Vermeulen een bijzondere ode in Theater Sneek. Daar werd het schitterende boekwerk Bram, de schilder- 15 jaar schilderkunst aangeboden.

En er was een muzikale hommage van o.a. Bram z’n dochter Katarina Vermeulen en de Dopegezinde Gemeente. Sneker Peter Bax, samen met Tamara en Katarine Vermeulen samensteller van het boek, beleefde een gouden avond: “Ik hew jum nyt fergees naar ut teater komme laten nou?!”

Nadat eerder afgelopen week Theater Sneek de deuren alweer opende voor het Prefestival, de opwarmer voor het Werkfestival Súdwest-Fyslân, was er gisteravond een heuse voorstelling. Het voelde als vanouds om op het rode pluche van de Sneker theaterstoelen te mogen zitten. Weleens waar op gepaste afstand en maar met 85 mensen in een theaterwaar 600 mensen plaats kunnen nemen, maar toch. Twee keer een voorstelling, het begin is er!

De avond begon met het door Bram z’n dochter Tamara voorgelezen lange gedicht Wie werpt er in ongelijke strijd/de wal op tegen vervlakking?

Daarna volgde een muzikale ode aan haar vader, waarin de klassiekers als Politiek ( zelfs tweemaal!) en de Steen uiteraard niet ontbraken. Een heerlijk optreden van de Dopegezinde Gemeente! Hoogtepunt was de aanbieding van het boek. Tamara en Katarina mochten het aanbieden aan hun halfbroers Daan en Jesse en hun halfzus Wevika.

Peter Bax, een vriend van Bram Vermeulen, hield voor de aanbieding van het boek, waarvan er 1000 gedrukt zijn, een speech waarin hij de sponsoren en donateurs bedankte: “Bij mij valt er nu een hele last van mijn schouders, bijna 17 jaar heb ik hieraan gewerkt, samen met Jan Potma. Schouder aan schouder hebben wij in al die jaren uren achter het scherm gezeten om er iets moois van te maken. En het resultaat mag er zijn!”

Dat is een aardig eufemisme, want het boek ziet er prachtig uit en is ook nog eens voorzien van een genummerde art-print. Een echt collectors item!

Resumé: Wat ontzettend fijn dat het Theater Sneek gisteravond weer open kon zijn voor publiek, een heuse voorstelling in coronatijd die moed geeft voor de toekomst:

Wie staat er pal in verloren stelling,

Voor fantasie en voor verbeelding?

Wie staat er voor de verandering klaar?

De nieuwe tijd is daar?!

Dat is de kunstenaar

De dappere, drieste,

de moedige, koppige kunstenaar.

Bram Vermeulen was niet alleen veelzijdig artiest, hij had blijkbaar ook profetische gaven!

Henk van der Veer