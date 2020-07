Waan jezelf spion en ontdek de Friese steden op een andere manier

SNEEK - Nu we niet zomaar naar het buitenland kunnen om vakantie te vieren, leren we onze provincie nog meer waarderen. Voor mensen die de grotere Friese plaatsen eens op een andere manier willen zien, heeft een Amsterdams bedrijf iets bedacht.

De komende weken zijn de centra van vier Friese plaatsen namelijk het toneel van een interactief spel.

Met 'Ontsleuteld' word je door de hele binnenstad van bijvoorbeeld Sneek of Leeuwarden gestuurd om opdrachten uit te voeren. Het is de bedoeling dat je als spion aan de hand van foto-aanwijzingen verschillende locaties in de centra traceert. Via de telefoon komen er opdrachten binnen. "Die opdrachten los je op en daar komt telkens een telefoonnummer uit", legt Christian Dol uit over het spel.

'Mysterieuze Opdrachtgever'

Dat nummer kun je echt bellen. Dol: "Dan krijg je een van onze spionnen aan de lijn en die heb je nodig om verder te komen in dat spel." In het spel kun je tien verschillende telefoonnummers bij elkaar zoeken. "Die vormen samen uiteindelijk één finalenummer. Als je via dat nummer contact weet te leggen met de 'Mysterieuze Opdrachgever', dan heb je het spel gewonnen."

Aan de hand van de verschillende locaties in het spel maak je een tour door de stad of het dorp en voelt het alsof je er echt bent. Het spel is in Fryslân virtueel te spelen in Sneek, Leeuwarden, Drachten en Heerenveen.

Het is een idee van een bedrijf uit Amsterdam, dat normaal gesproken vooral bedrijfsuitjes organiseert. Via de website kun je je aanmelden voor het spel. Het is vooral geschikt voor bijvoorbeeld gezinnen, vriendengroepen of collega's. Het spel is coronaproof en duurt zo'n drie uur.