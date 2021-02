Voorstellingen ‘Wat Soesto!’ verplaatst naar september

In overleg met de spelers Freark Smink en Klaasje Postma is besloten om in september a.s. te beginnen aan de lange reeks voorstellingen die overal in de provincie gespeeld gaan worden voor volle zalen, gezien het feit dat nagenoeg alle voorstellingen uitverkocht zijn.‘Wat Soesto!’ gaat over het boerenleven van nu en alles wat daarmee gemoeid is. Maar ook over familieverbanden, herinneringen en de zoektocht naar een hoopvolle toekomst.

Boer Frans uit ‘Wat Soesto!’:

“Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it.

It hâldt net op. It hâldt nèt op.

Der komt in dei dat myn bern der grutsk op binne, dat ik boer bin.”

De (wereld)première zal plaatsvinden in Theater Sneek op 17 september aanstaande. De andere circa 50 voorstellingen zijn binnenkort te vinden op www.pier21.nl. Regisseur Jos Thie zal komende zomer opnieuw met de acteurs gaan repeteren aan deze bijzondere en actuele voorstelling.

Freark Smink: ‘Wy sjogge der sa nei út om it publyk wer te moetsjen. It wurdt tiid fansels, want oars wurde we frjemden foar elkoar’.

Fotograaf: Jan Bensliman