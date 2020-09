Voorstellingen bij Theater Sneek gaan door

SNEEK-Het was spannend vandaag voor Theater Sneek of de geplande programmering door zou kunnen gaan.

“Maar we kregen zojuist het verlossende bericht dat we voorlopig zijn ontheven van de maatregelen die gisteren zijn afgekondigd”, laat een woordvoerder van het theater weten. “Dat betekent dat onze voorstellingen vooralsnog gewoon door kunnen gaan! We hebben een GO. Tot gauw!”