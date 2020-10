Voorstelling Pandepaniek voorlopig laatste in Theater Sneek

SNEEK-“Noem het toeval of niet... de eerste voorstelling van vanavond start precies tegelijk met de persconferentie. We hopen (juist zo'n hyper-actuele voorstelling als 'Pandepaniek') ook na vanavond te kunnen blijven spelen, maar de vooruitzichten zijn niet goed. Houd onze kanalen in de gaten voor meer informatie. En duim met ons mee”, schreef Theaterdirecteur Wiebren Buma gisteravond op de FB-pagina van de Sneker cultuurtempel.

Ondertussen weten we dat ook het Theater in Sneek voorlopig weer 4 weken op slot gaat en waren er zeer teleurgestelde reactie op het besluit om maximaalnog maar 30 mensen toe te laten. De consequentie is dat de komende vier weken alle voorstellingen niet door kunnen gaan. Wel zal er nog gekeken worden of er in poppodium Bolwerk nog wat kan, zo liet Buma weten.