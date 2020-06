Voorlopig nog geen grote evenementen

FRYSLAN - Grote evenementen kunnen pas doorgaan als er een vaccin is tegen het coronavirus. Tot die die tijd is het gevaar te groot dat het virus weer opleeft, denkt het kabinet.

Veel maatregelen worden de komende periode versoepeld, zo kunnen scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar grote festivals en "massale evenementen met een landelijke uitstraling" zitten er voorlopig niet in, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Een datum kan hij nog niet noemen: "We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."