Voordrachten Koninklijke onderscheidingen

SNEEK-Eens per jaar worden Nederlanders die zich bijzonder ingezet hebben voor de samenleving beloond met een Koninklijke onderscheiding. Eind april rond Koningsdag worden deze onderscheidingen uitgereikt en ‘regent’ het lintjes. Ken jij iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor de samenleving? Dan kun je hem of haar voordragen voor het jaar 2022(!)

Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0515 of stuur een e-mail naar koninklijkeonderscheidingen@sudwestfryslan.nl. Wij helpen je graag verder. Lever je aanvraag uiterlijk vóór 1 juni in. Alleen dan wordt je aanvraag in behandeling genomen voor de eerstvolgende Lintjesregen. Meer informatie vind je hier: https://bit.ly/30MgxOp