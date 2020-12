‘Vlucht’, nieuwe roman van Josua Ossendrijver

De release vindt natuurlijk wel plaats. Josua Ossendrijver (Rotterdam, 1943), thans wonend in Schiedam, werd als kind van het Joodse gezin Ossendrijver geboren op een onderduikadres. Direct na zijn geboorte werd hij elders ondergebracht en door zijn pleegouders aangegeven als Klaas Slegt. Zijn ouders en broer David zijn vermoord in Auschwitz. Na zijn studie werd hij in 1967 onderwijzer in de Rotterdamse Tarwewijk en drie jaar later directeur van een basisschool in het Rotterdamse Oude Noorden. Sinds de ontdekking van zijn identiteit laat hij zich Josua Ossendrijver noemen. Josua Ossendrijver is thans gastspreker voor het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden (Kamp Westerbork).

Schrijver

Josua Ossendrijver debuteerde in 2014 als schrijver met zijn autobiografie Verdoezeld Verleden (Uitgeverij Verbum). In 2018 verscheen een tweede druk. Dit boek was de basis voor het toneelstuk In Vrede dat gedurende 2018/2019 een succesvolle theatertour langs de Nederlandse theaters beleefde. In 2016 verscheen bij dezelfde uitgever zijn roman Broos Rood.

Naast schrijver en gastspreker is Josua Ossendrijver sinds juli 2020 ook eigenaar-directeur van uitgeverij Bubulcus, het Latijnse woord voor ossendrijver. Uitgeverij Bubulcus is een uitgever met een missie. Dezelfde missie die Josua Ossendrijver heeft als schrijver en gastspreker, n.l. werken aan een samenleving waar iedereen zich, ongeacht herkomst, afkomst of zijn, veilig en thuis kan voelen.

Boek

Niets nieuws onder de zon. Sinds mensenheugenis worden mensen en groepen uitgesloten, vervolgd en vermoord om het simpele feit dat ze anders zijn of anders denken. Profilering, stigmatisering, uitsluiting en vervolging zijn helaas niet bij de Tweede Wereldoorlog gestopt. Het is van alle tijden dat er mensen op de vlucht zijn, op zoek naar veiligheid en geborgenheid. De verschillende verhaallijnen van het boek worden als draden samenhangend verweven tot een doek met het centrale thema vlucht. Zelf betitelt de schrijver deze raamvertelling als een waargebeurd fictief verhaal. Een contradictie, maar hoewel de personages creaties van zijn brein zijn, speelt alles zich af zich in een decor van werkelijke gebeurtenissen. Zo is er bijvoorbeeld het Joodse meisje Rosa, dat na de Kristallnacht vanuit Hamburg aan boord van de St. Louis probeert nazi-Duitsland te ontvluchten. Maar ook Maher, een Syrische jongeman die in paniek op de vlucht slaat, nadat hij zijn vader en zus door de IS heeft zien afslachten. Een andere verhaallijn wordt gevormd door Michael, een vrijwilliger bij de hulp aan bootvluchtelingen op het Griekse Kos. En dan is er ook nog Willem, een man die voor zichzelf en het leven op de vlucht is. Deze verhaallijn kan door lezers van zijn eerdere roman Broos Rood worden gezien als een vervolg op dat boek. Het voorwoord is geschreven door Dirk Mulder, oud-directeur van hc Kamp Westerbork. Dat schoonheid een balans is tussen innerlijk en uiterlijk blijkt uit de schitterende boekcover, een creatie van de Schiedamse beeldend kunstenaar Annemarie van Ulden.

auteur: Josua Ossendrijver

omslagillustratie: Annemarie van Ulden

uitgeverij: Bubulcus ISBN: 9789083087108

uitvoering: softcover

omvang: 334 pagina’s

formaat: 15x23 cm

papier: milieuvriendelijk 115 grams G-print

afbeeldingen: ja

prijs: € 21,95