Viertoren RK Sint Martinus Kerk in de steigers

SNEEK- Sinds een aantal weken staat de viertoren van de RK Sint Martinus Kerk aan de Singel in Sneek in de steigers. Dit zal tot eind september van dit jaar zo duren, wegens onderhoudswerkzaamheden.

Eerder, in 2017, werd er ook al onderhoud aan de kerk gepleegd en toen was al duidelijk dat rond de viertoren er diverse scheuren in het lood zaten. Dat wordt nu aangepakt. De klus wordt uitgevoerd door hoofdaannemer Jelle’s Boubedriuw uit Greonterp. Marcel Hendriks is verantwoordelijk voor het aanbrengen van nieuwe leien en het vervangen van het beschadigde loodwerk. Ook worden de nodige schilderwerkzaamheden verricht en tegelijkertijd wordt ook het uurwerk goed nagekeken.

De totale kosten van de restauratie bedragen € 130.000, gefinancierd door de provincie Friesland, verschillende fondsen en door de parochie locatie Sneek.