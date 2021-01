VERS! verplaatst naar 9, 10 en 11 april

SNEEK-Het jaarlijkse muziekfestival VERS! in Sneek is in verband met de COVID-19-maatregelen verplaatst naar vrijdag 9, zaterdag 10 april en zondagmiddag 11 april. De nieuwe data volgen op de bekendmaking van het kabinet dat de lockdown wordt verlengd tot 9 februari. VERS! stond traditiegetrouw gepland voor begin februari.

"Het is natuurlijk sneu voor de talloze jongeren uit Súdwest-Fryslân dat ze niet kunnen optreden", aldus festivalprogrammeur Kees Romers. "Maar we hebben het programma klaar en kunnen dat uit de kast trekken als er weer evenementen georganiseerd mogen worden."

VERS! geeft muzikale bands en singer-songwriters uit de regio de kans om op te treden voor een groot publiek. Het festival trekt ieder jaar circa duizend bezoekers. Naast jong talent staan er landelijk bekende artiesten op de podia. De 'grote namen' geven voorafgaand aan het festival workshops en treden bij VERS! op met de jongeren. De afgelopen edities waren onder meer Ruben Hein, Broken Brass, Elske DeWall, Eric Vloeimans en New Cool Collective te gast. Om in te spelen op de maatregelen is het programma dit jaar uitgesmeerd over drie dagen. Wie er in april gaan optreden, blijft nog een verrassing.

VERS! is een productie van Cultuur Kwartier Sneek en vindt plaats bij Kunstencentrum Atrium, Het Bolwerk en Theater Sneek (Noorderkerkzaal). Speedbooks is ook in 2021 hoofdsponsor van het festival.