Verkoopbeurs Modelspoormuseum groot succes

Ook door Corona worden nauwelijks nog beurzen georganiseerd; “eindelijk weer eens een beurs waar we heerlijk kunnen sneupen” aldus het geïnteresseerde publiek. Uiteraard was het geheel Corona proef opgezet. En voor de wachtenden in de rij voor de beurs op het perron was er ondertussen gratis warme koffie of chocolademelk. Voor iedere bezoeker van de beurs was er wel iets te vinden tegen zeer schappelijke prijzen. Op deze manier kregen ook mensen met minder financiële mogelijkheden een kans om de prachtige treinen hobby uit te voeren. En is de opbrengst weer een steuntje in de rug voor het museum.