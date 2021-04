Verken Sneek met de Citygame Sneek: gps gestuurde interactieve speurtocht online beschikbaar

SNEEK-Vanaf de Paasdagen kun je Sneek ontdekken via een gps gestuurde interactieve speurtocht die beschikbaar is op Sneek.nl. Door verschillende opdrachten te volgen via een app op je telefoon verken je Sneek en leer je over de geschiedenis van de stad. Een erg leuk - coronaproof - uitje om met je gezin, familie of vrienden te doen.