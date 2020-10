Verhalenavond uitgesteld

Premier Rutte liet tijdens de persconferentie weten dat de komende vier weken slechts dertig mensen per binnenruimte toegestaan zijn en dat je thuis maar drie personen mag ontvangen op een dag. Daarnaast roept het kabinet op om het aantal contactmomenten te beperken en zo weinig mogelijk te reizen. Genoeg redenen om Verhalenavond tot nader orde uit te stellen.

Als het aan Verhalenavond ligt, blijven de verhalen bewaard. De organisatie heeft namelijk de intentie om Verhalenavond op een ander moment alsnog te organiseren.

Wat wel door kan gaan is de speciale Verhalenavond-podcastreeks van Omrop Fryslân. Samen met journalist Miranda Werkman heeft Verhalenavond hiervoor 5 bijzondere verhalen uitgekozen. Deze worden uitgezonden in de week van 2 november en zijn uiteraard ook weer terug te luisteren via de website www.verhalenavond.nl.