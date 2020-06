Verhalenavond in Friesland op 6 november 2020

SNEEK- Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvolgende jaar de Verhalenavond plaats in Friesland. Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie.

Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, mag een verhaal vertellen op een zelf te kiezen locatie. Het thema dit jaar is ‘Het Virus’.

Missie

‘Een verhaal kan gaan over hoe iemand de lockdown heeft ervaren, wellicht ben je in totale isolatie geweest, ken je iemand die corona heeft gehad of werk je in de zorg en heb je er dagelijks mee te maken? Wij denken dat juist in de afgelopen periode en waarschijnlijk ook nog wel de komende periode heel veel verhalen ontstaan. Wij zien het als onze missie om die te vangen in de Verhalenavond’ aldus Janneke de Haan, artistiek leider.

Het thema biedt naast verhalen over het corona virus ook ruimte aan andere verhalen met betrekking tot ‘Het Virus’. De organisatie wil vertellers vooral niet opleggen om het alleen te hebben over het corona virus.

Het Virus

Een virus is een ziekteverwekker maar ‘Het Virus’ waar we nu mee te maken hebben heeft verstrekkende gevolgen voor onze samenleving. Voor de een betekent het virus een reset van het leven en gaat deze radicaal anders om met moeder aarde. Voor een ander is juist het sociale aspect dat loskomt door het virus van belang en weer een ander wordt door de president van Amerika als schuldige aangewezen voor verspreiding van het virus en kampt daardoor met discriminerende uitingen. Kortom het thema geeft richting en moet vooral niet beperken.

De organisatie van de Verhalenavond wil de vertellers nog beter begeleiden om zo tot de beste verhalen te komen. Ook hoopt de organisatie uiteraard weer net zoveel of eigenlijk nog meer vertellers te werven voor de editie in november. De eerste vertellers hebben zich overigens al gemeld dat ze ook dit jaar weer deel willen nemen. Na de zomer kunnen vertellers zich officieel aanmelden voor de Verhalenavond van 6 november via www.verhalenavond.nl. Vooralsnog gaat de organisatie ervan uit dat de vertellers en luisteraars elkaar fysiek kunnen ontmoeten.